Во Владимире начался второй сезон городского проекта для молодёжи «Мастерская муниципального управления».

Проект организован при поддержке Совета народных депутатов и администрации города Владимира.Как и в прошлом году, цель этого проекта – познакомить молодых владимирцев с работой администрации города и Совета народных депутатов, с особенностями формирования городского бюджета, с азами муниципальной службы.Наставниками участников проекта станут депутаты областного Законодательного собрания и горсовета, руководители структурных подразделений мэрии города, лидеры общественного мнения.Участниками проекта стали 20 студентов первого-четвёртого курсов вузов города, предварительно подавших заявки и прошедших отбор.Как и в прошлом году, организаторы делают акцент на практической стороне проекта. В новом сезоне предусматривают знакомство с работой структурных подразделений мэрии и комитетов горсовета, деловые игры и творческие испытания, которые дадут участникам проекта реальное представление о работе органов местного самоуправления.Приветствуя участников проекта, глава города Владимира Дмитрий Наумов отметил, что органы муниципальной власти заинтересованы в притоке новых сотрудников, обладающих современными навыками управления, профессионализмом и желанием служить жителям своего города. Поэтому мэрия уделяет огромное внимание конструктивному диалогу с молодёжью, поддержке талантливых ребят, содействует их профессиональному и творческому развитию. Дмитрий Наумов добавил, что проект «Мастерская муниципального управления» важен как раз тем, что он помогает открыть новые возможности, помочь ребятам реализовать их потенциал.Уже по итогам первого сезона проекта двое его участников получили работу в администрации города, нескольких выпускников проекта мэрия рассматривает как кадровый резерв. Дмитрий Наумов пожелал участникам проекта успехов, уверенности и упорства в достижении поставленных целей.Председатель городского Совета Николай Толбухин напомнил, что идея постоянного взаимодействия власти и молодёжи благодаря проекту «Мастерская муниципального управления» стала постоянной и системной. Спикер горсовета уверен, что проект позволит его участникам получить теоретические и практические знания в области местного самоуправления и предоставит широкие возможности для реализации собственных идей. Николай Толбухин добавил, что организаторы проекта сделают всё возможное для его развития на постоянной основе.