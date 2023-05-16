Федеральный оператор проекта «Билет в будущее» – Фонд Гуманитарных Проектов завершил отбор регионов для проведения фестиваля профессий «Билет в будущее» в 2023 году.

Федеральный оператор проекта «Билет в будущее» – Фонд Гуманитарных Проектов завершил отбор регионов для проведения фестиваля профессий «Билет в будущее» в 2023 году. Фестивали пройдут в 11 российских городах: Ростове, Уфе, Красноярске, Калининграде, Хабаровске, Москве, Саранске, Липецке, Кемерове, Южно-Сахалинске и Благовещенске.Конкурсный отбор заявок региональных операторов проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-x классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» для проведения региональных фестивалей проходил в апреле. Одиннадцать (из нескольких десятков заявок) фестивалей «Билет в будущее» посетят 100 000 человек офлайн и более 6 млн присоединятся к онлайн-мероприятиям.Школьник-участник проекта «Билет в будущее», оказавшись на фестивале, ответит на свой главный вопрос – кем стать? Фестиваль профессий охватит 9 профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и аграрная среда. Определив близкую для себя сферу, благодаря персональной профдиагностике здесь же на фестивале, ребенок «попробует» и примерит на себя интересную ему профессию. Также он сможет пообщаться со сверстниками, профориентологами и специалистами-практиками из разных областей. Будущие профессионалы познакомятся с самыми востребованными профессиями на рынке труда, с учебными заведениями своих регионов, в которых их всему научат. Фестиваль «Билет в будущее» представляет в том числе на интерактивных площадках профессии, которые охватывают более 90% рынка труда.К примеру, на профпробе по профессии «Программист» за час старшеклассники разрабатывают игровое приложение и в конце встречи смогут протестировать результат своего труда. К тому же ребята узнают об основах программирования и о современных IT-профессиях.Организаторами региональных фестивалей выступают Федеральный оператор проекта «Билет в будущее» – Фонд Гуманитарных Проектов и региональные министерства образования. Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».