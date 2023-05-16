На пожаре в Собинке эвакуировали 35 человек, 15 из них дети. В многоэтажке на улице Лакина загорелась квартира. Сообщение с просьбой о помощи поступило в минувшую субботу поздно вечером. К

На пожаре в Собинке эвакуировали 35 человек, 15 из них дети. В многоэтажке на улице Лакина загорелась квартира. Сообщение с просьбой о помощи поступило в минувшую субботу поздно вечером. К месту происшествия выехали 15 огнеборцев на 4 спецмашинах. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки места ЧП. Оказалось, что загорелось постельное белье. Пострадала внутренняя