На автомагистрали появилась спецтехника.

На трассе Владимир-Суздаль начались работы по расширению дороги. На автомагистрали появилась спецтехника.Как сообщил телеграм-канал , подрядчик приступил к подготовительным работам. Завозится песок, плиты, щебень. Вдоль проезжей части вырубают деревья, кустарники, выкорчёвывают пни и корни, а также расчищают полосу отвода. В 2023 году строители планируют выполнить работы на участке вблизи Суздаля. Сдать объект должны к концу 2025 года.Напомним, что на расширение трассы до четырёх полос потребуется 8 млрд рублей. Однако далеко не все жители сёл, находящихся вдоль трассы, обрадовались реконструкции проезжей части. Люди жалуются, что в проекте не хватает разворотных петель и съездов. Более 700 человек подписали , в которой просят скорректировать ПСД.