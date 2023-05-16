Настоящее лето: теплая и ясная погода ожидается во Владимирской области 17 мая. По прогнозам...

Настоящее лето: теплая и ясная погода ожидается во Владимирской области 17 мая.По прогнозам синоптиков, завтра во Владимирской области будет ясно и тепло.Температура воздуха днем до +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер южный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 753 до 755 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.Фото pxfuel.com