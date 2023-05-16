Выпил и угнал автомобиль с пассажиром на борту. Петушинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя Московской области. Его обвиняют в угоне авто с применением

Выпил и угнал автомобиль с пассажиром на борту. Петушинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя Московской области. Его обвиняют в угоне авто с применением насилия. Инцидент произошел в городе Костерево, на улице Трансформаторная. Как ранее сообщали в прокуратуре, обвиняемый сел за руль Ниссан Альмера и начал движение. В процессе угона пассажир из