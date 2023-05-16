Полиция Владимира начала проверку личности неизвестного стрелка. Полиция области начала проверку...

Полиция Владимира начала проверку личности неизвестного "стрелка".Полиция области начала проверку резонансных кадров, снятых на мосту через Клязьму в областном центре. Неизвестный молодой человек прямо во время движения высовывается из машины и целится в поток автомобилей предметом, похожим на пистолет.Видео снял мужчина, который ехал следом. На кадрах видно, что пассажир ВАЗа изображал из себя стрелка неоднократно. Что у него в руках - муляж или оружие - неясно. На видео попал номер авто - он зарегистрирован в нашем регионе. Как сообщили "Вестям" в пресс-службе регионального УМВД, сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личность "стрелка".