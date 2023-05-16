Праздник дрифта и скорости. Во Владимире прошел первый этап кубка федерации автоспорта. Праздник...

Праздник дрифта и скорости. Во Владимире прошел первый этап кубка федерации автоспорта.Праздник дрифта и скорости. Во Владимире прошел первый этап кубка федерации автоспорта Владимирской области по автомногоборью. Это часть партийного проекта "Единой России" Безопасные дороги".Артем Семенов, председатель общественного совета проекта "Единой России" "Безопасные дороги" во Владимирской области, руководитель общественной организации "Другая скорость":- Соревнования автомобильные ориентированы на опыт вождения, навык управления автомобилем как в поворотах так и в переключениях передач, в общем и целом опыта и навыка управления автомобилем в экстремальных условиях.Посоревноваться в автомногоборье могли как опытные водители, так и новички. Всего в турнире приняли участие более 30 любителей больших скоростей. Одна из дисциплин - автослалом, по словам организаторов, - это не просто гонки на время по сложной трассе, это настоящий спорт и адреналин. Экипажи выходят на трассу по очереди - чье время окажется лучшим, тот и занимает первое место. В нашей области такие автогонки проходят круглый год.Екатерина Рудковская, руководитель владимирского отделения "Молодой Гвардии Единой России":- Владимирские молодогвардейцы также принимают участие в автомногоборье, наши ребята сегодня выполняют волонтерскую функцию и курируют присутствие здесь детишек из детского дома.