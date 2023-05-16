Прокуратура Владимирской области обнаружила многочисленные нарушения в работе регионального...

Прокуратура Владимирской области обнаружила многочисленные нарушения в работе регионального Министерства природопользования и экологии.Напомним, "мусорный коллапс" в городе Коврове вызвал многочисленные недовольства местных жителей. И в связи с этим прокуратурой Владимирской области была проведена проверка работы регионального оператора – ООО «Биотехнологии», а также исполнения Министерством природопользования и экологии региона «возложенных полномочий в сфере обращения с отходами производства и потребления».Известно, что факты несвоевременного вывоза мусора фиксировались в 2022 – 2023 годах прокуратурой города Владимира, Коврова и Суздаля. В адрес регионального оператора было внесено 5 представлений. А в отношении должностного и юридического лица возбуждены 2 дела об административных правонарушениях.«Меры административного воздействия также применялись к региональному оператору Инспекцией административно-технического надзора, Инспекцией государственного жилищного надзора региона, Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям» - поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.Министерством природопользования и экологии же, как сообщается, плановые и внеплановые проверки в отношении регоператора не проводились.Оценка, в том числе на предмет наличия оснований для процедуры лишения ООО «Биотехнологии» статуса «регионального оператора», не давалась.Выяснилось, также, что сотрудничество с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, Управлением Роспотребнадзора, Инспекцией административно-технического надзора области не обеспечено до настоящего времени.Оценка работы регионального оператора основывается лишь на сведениях, предоставляемых подконтрольной организацией.По результатам проверки первым заместителем прокурора области - курирующему заместителю губернатора региона внесено представление. Сообщается, что устранение нарушений теперь находится на контроле прокуратуры Владимирской области.Фото: архив ГТРК «Владимир»