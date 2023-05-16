Ведомство выявило нарушения в работе регоператора.

Прокуроры обязали минприроды решить мусорный кризис в Коврове. Ведомство выявило нарушения в работе регоператора.Занимающаяся вывозом мусора в Ковровском районе компания «ЭкоГрад» и региональный оператор «Биотехнологии» не поделили кто, кому и за что должен. В результате договор между ними был , а отходы начали вывозить с нарушениями графика. Появились стихийные свалки. Массовые жалобы населения«Министерством природопользования и экологии последние два года плановые и внеплановые проверки в отношении мусорного оператора не проводились. Мониторинг работы компании фактически не проводился. Попыток лишить статуса регоператора не предпринималось. Не налажено взаимодействие с Росприроднадзором и Роспотребнадзором», - к таким выводам пришли владимирские прокуроры.Лишь 25 апреля власти направили в прокуратуру заявлении о намерении проверить ООО «Биотехнологии». Однако в согласовании мероприятия было отказано в связи с ненадлежащим оформлением документов. Из всего вышесказанного вытекает нижеследующее - один из вице-губернаторов региона получил представление. Белый дом обязали устранить нарушения.