Рейдерский захват. В Суздале разгорелся скандал вокруг исторического здания в центре города. В...

"Рейдерский захват". В Суздале разгорелся скандал вокруг исторического здания в центре города.В Суздале разгорается скандал вокруг исторического здания в центре города. С жалобой в прокуратуру обратились жильцы многоквартирного дома на улице Ленина, которых, по их словам, силой пытаются выселить из квартир. Люди называют это не иначе как "рейдерским захватом". С подробностями - Дарья Давыдова.Это очередная попытка жителей Суздаля прорваться в свой огород. Садовый инвентарь в этом сезоне, скорее, для самообороны.- Отнимают лопату! Трогают меня!Силовой захват лопаты на видео выполняет сотрудник частного охранного предприятия "Эксперт". А вот он же молчаливо преграждает дорогу съемочной группе "Вестей".- Телеканал "Россия", "Вести-Владимир". У меня есть удостоверение. А у вас есть удостоверения?- Конечно! Всё есть.- Покажите, пожалуйста.- Принести? Не надо? (качает головой)- На каком основании Вы не пускаете?- Без комментариевСлужебная "Нива" вот уже несколько недель стоит под окнами дома, рассказывают жильцы. Люди в форме дежурят здесь день и ночь. Ирина Гребенщикова уверена: ее и соседей просто "выкуривают" из квартир.Ирина Гребенщикова, жительница дома 94 по улице Ленина:- Ну, конечная цель это рейдерский захват. Ходят слухи по городу, что вот здесь будет на первом этаже ресторан, а второй этаж и двухэтажное всё здание будет под гостиницей.Дарья Давыдова, корреспондент- Здание, территорию которого так усердно охраняют сотрудники ЧОП, охраняется и государством. Двухсотлетний двухэтажный купеческий дом с почтовой станцией. Памятник градостроительства и архитектуры. Это первая туристическая линия. Самый центр древнего города. Центральнее просто некуда.Как на работу, во двор на Ленина ходит участковый. Это уже пятое по счету заявление о самоуправстве "аптекарей". Так местные называют представителей "Суздальской фармации". Компании, которая наняла ЧОП. Директор - Светлана Титова - сегодня заперлась в офисе и решила не отвечать на звонки."Аптекари" занимают левое крыло здания и последние месяцы активно скупают остальные помещения. Сергей с бабушкой в подъезде уже остались одни.Сергей Кандалов, житель дома 94 по улице Ленина:- Вот эти все квартиры они выкупили. Но нам пока, вроде, не хочется уезжать. Но им это нужно. Потому что мы здесь остались одни, а им надо делать ремонты, как-то это всё обустроить. Чтобы здесь была гостиница, а мы-то мешаем. Надо бизнес, надо деньги зарабатывать.- Тут за один вид можно отдать много денег.У семьи Гребенщиковых - большая квартира на первом - коммерческом - этаже. Им тоже не раз предлагали отметить новоселье где-нибудь в спальном микрорайоне. Но горящее предложение хозяев не устроило. И тогда от уговоров "купцы" перешли к делу. Сначала устроили "липовое" собрание жильцов и подняли тариф на техобслуживание.- С десяти рублей до тридцати трех пятидесяти. Для того, чтобы надавить на жителей. Чтобы создать условия жизни невыносимые.Этим утром из заказного письма Ирина узнала, что к ней с проверкой едет жилинспекция - по жалобе о незаконной перепланировке.- То есть на вас пожаловались, что вы провели незаконную...- Да, а у нас технический паспорт. У нас всё законно!Загодя охранные обязательства собственникам направила еще одна инспекция - по охране памятников. Пропустив атаку с фланга, зазевавшийся сотрудник ЧОП поясняет: он в огороде охраняет наследие.- Культурный слой. Тут же это... историческое наследие. Копать нельзя здесь.- Где?- Здесь нельзя копать!- Вот здесь?- Конечно! Здесь холмы. Здесь вообще нельзя никакие земляные работы проводить!Что можно и как нельзя, сейчас разбирается прокуратура.Андрей Чернов, Суздальский межрайонный прокурор:- В производстве Суздальской межрайонной прокуратуры находится обращение жителей дома номер 94 по улице Ленина по факту незаконного изготовления протокола общего собрания жильцов. Будет дана оценка деятельности правоохранительных органов, куда также поступали обращения по поводу незаконной деятельности сотрудников ООО "Суздальская Фармация".Полицейских, кстати, самих недавно попросили освободить здание в центре города. Суздаль приводят в порядок к тысячелетию. Владельцы отелей и ресторанов вовсю готовится встречать гостей.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".