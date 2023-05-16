Ректором Владимирского госуниверситета вновь избран Анзор Саралидзе. Сегодня (16 мая 2023 года) в...

Ректором Владимирского госуниверситета вновь избран Анзор Саралидзе.Сегодня (16 мая 2023 года) в главном корпусе Владимирского государственного университета прошла конференция работников и студентов вуза по выборам ректора ВлГУ на следующие пять лет.Были заявлены три кандидата:директор Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ - Алексей Ёлкин;и.о. ректора ВлГУ Анзор Саралидзе.и.о. проректора по социальной политике и общим вопросам ВлГУ Лев Логинов.155 делигатов (из 157) отдали свои голоса за Анзора Михайловича.Напомним, Анзор Саралидзе возглавляет (работал в разных должностях) Владимирский государственный университет с мая 2012 года.Фото: ГТРК «Владимир»