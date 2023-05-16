С начала 2023 года на дорогах Владимира в ДТП пострадали 14 детей. 15 мая сотрудники...

С начала 2023 года на дорогах Владимира в ДТП пострадали 14 детей.15 мая сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру провели вблизи одной из школ областного центра «рейд». Проверяли - как водители (родители) соблюдают правила перевозки юных пассажиров.В утренние часы полицейские проверили около 200 автомобилей. Было зафиксировано 3 нарушения ПДД, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.В отношении водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения - Алена Бусько рассказала о статистике ДТП с участием детей.Как оказалось, с начала 2023 года на дорогах областного центра в таких происшествиях пострадали 14 несовершеннолетних.Майор полиции подчеркнула, что родителям необходимо постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы по соблюдению ПДД, обратив особое внимание на безопасное поведение юных пешеходов на проезжей части.Отдельные темы для бесед - как вести себя на остановках общественного транспорта; как переходить дорогу; правила управления велосипедом и пр.Сообщается, что специальные лекции и встречи с детьми проводят сотрудники Госавтоинспекции УМВД России не только во Владимире, но и по всему региону с 15 по 24 мая 2023 года. Особенно это актуально в преддверии долгожданных летних (школьных) каникул.Фото: pxfuel.com