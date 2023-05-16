Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума. Уточняется, что артистка умерла на 72-м году жизни. Причина смерти пока не сообщается, передает RT. Одни из самых известных ролей Разумы ..

Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума. Уточняется, что артистка умерла на 72-м году жизни.Причина смерти пока не сообщается, передает RT. Одни из самых известных ролей Разумы были в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Право на выстрел", "Не покидай…" и "Акванавты". После распада Советского Союза актриса работала в Новом Рижском театре и снималась в кино, отмечает Пятый канал.