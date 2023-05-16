Китайский электромобиль среднего ценового класса. От 4 миллионов рублей его можно взять в изначально приятной комплектации с отдельным бонусом: полной зарядкой за ночь от домашней розетки на 220.

Китайский электромобиль среднего ценового класса. От 4 миллионов рублей его можно взять в изначально приятной комплектации с отдельным бонусом: полной зарядкой за ночь от домашней розетки на 220.КАК ВЫГЛЯДИТСмотрится автомобиль стандартно: в этом классе уже все давно придумали, и революций в этом веке еще не было. BMW X5, Volvo XC-90, Volkswagen Tiguan – назовите внедорожник или кроссовер, и вот он. Как я сказал, в классе кроссоверов и городских внедорожников все похожи на всех.Из интересностей выделим надпись Skywell на полоске отражателей сзади и логотип, похожий на кнопку включения питания. С учетом того, что компания начинала свою деятельность, выпуская пульты для телевизоров, все сходится.Честно говоря, больше про внешность автомобиля сказать нечего. Большинство автомобилей данного класса делят множество похожих черт. Тот факт, что автоконцерн решил консервативно подойти к своему первому легковому электромобилю, говорит об осмотрительности игрока в казино, который решил не ставить все свои деньги на зеро. По крайней мере, первой ставкой.КАК ВНУТРИ:А вот в интерьере производитель повел себя свободнее: вставки под дерево, салон из экокожи, отстрочка из настоящих ниток, огромный экран бортового компьютера и, ставшая уже обязательным элементом, приборная панель-экран. Начинка ET-5 смотрится гораздо дороже своей стоимости, даже с учетом перегретости автомобильного рынка в России сегодня. Тем не менее, интерьер остается лаконичным, логичным и сдержанным, что не может не радовать: большая часть китайских брендов все-таки любит перегрузить начинку странными элементами, что сразу бросается в глаза, если сравнивать с европейскими конкурентами. Но тот факт, что Китай быстро перенимает (и главное – внедряет) все хорошее, уже доказан и неоспорим.Большинство фишек, кстати, именно в интерфейсе. Например, есть режим отдыха, при котором водительское сиденье раскладывается горизонтально, и из-под колен выезжает дополнительная полка для того чтобы можно было вытянуть ноги. Ложка дегтя: поддержка ног регулируется только в этом режиме, и у нее лишь два положения. Отдельная регулировка не предусмотрена. А жаль, потому что мне она постоянно мешалась, кстати.Режим “Здоровый сон”, полагаю, нацелен на то чтобы занять как-то пассажира пока автомобиль заряжается на “быстрой” зарядке. Производителем указано, что быстрая зарядка занимает всего тридцать минут. Для электромобиля это очень и очень недолго.В режиме отдыха, кстати, можно включать специальные успокаивающие шумы, как то летняя цикада, птица в лесу, ручей и легкий дождь. К слову, в какой-то момент между выступлениями у меня получилось выспаться в машине за пару часов как раз под звуки летней цикады. Мне определенно нравится это направление движения прогресса.У автомобиля есть еще два режима: "вечеринка" и "кемпинг". В первом случае автомобиль играет внешней и внутренней подсветкой в такт музыке, а во втором – открывает двери багажника и включает вентиляцию на полную. Мне кажется, режим “вечеринка” призван отомстить всем вокруг за необходимость проявлять сдержанность в дизайне автомобиля. Здесь китайские инженеры оторвались по полной, надо признать.Самое интересное, по моему мнению, находится в настройках режимов движения: рекуперация энергии регулируется в процентах, от этого зависит, будет ли замедляться автомобиль когда отпускаешь педаль газа или будет так и двигаться накатом. Кроме того, можно настроить движение автомобиля при отпускании педали тормоза: автомобиль может поехать только если нажать на газ или, как, собственно, делают все машины с ДВС, когда снимаешь ногу с педали тормоза. Второй вариант будет привычнее для тех, кто за руль электромобиля сел недавно.Для пассажира здесь масса места сзади. И, хотя некоторые обозреватели жаловались, что начинка для пассажиров могла быть и поинтереснее, я считаю, что подлокотника с подстаканниками и зарядки для телефонов в консоли впереди вполне достаточно. А что вы хотели? Домашний кинотеатр? Массаж? Зато здесь есть розетка на 220 вольт, что куда важнее, согласитесь.А вот Android Auto или Apple CarPlay – то, чего здесь правда не хватает. Есть система, дублирующая экран телефона, но это, согласитесь, совсем не то. Хочется надеяться, что это вопрос лицензирования, который когда-то будет решен.Шумоизоляция автомобиля тоже оставляет желать лучшего. И хотя звук двигателя по понятным причинам в салоне не слышен, встречный воздушный поток и шум от колес очень хорошо слышны в салоне. А дорогой интерьер все-таки создает ожидания, что в салоне во время движения будет гораздо тише.КАК ЕДЕТSkywell ET-5 это электромобиль. И несмотря на вполне "гражданский" разгон до сотни (по паспорту 7,9 секунды), ощущение абсолютно линейного разгона, без паузы на переключение коробки или открытие дросселя, это то ради чего стоит покупать “электричку”. Ну и главный козырь электромобиля – эластичность. Ускорение с 60 км/ч почти такое же резкое, как и с нуля, что превращает любую поездку в увлекательное приключение, а выход из поворота – в азартный маневр. Кстати, это первый переднеприводный электромобиль, на котором я ездил. И знаете что? Мне понравилось.Важный момент: спортивный режим нужно включать сразу когда сели в машину. Тогда ездить интересно.Теперь о неприятном. Мало того, что система активного круиз-контроля очень паранояльна (руки с руля лучше не убирать) и держит ОЧЕНЬ большую дистанцию до следующего автомобиля даже при регулировке на минимум. Кнопка включения режима удержания полосы не вынесена на руль, как это делается обычно, а закопана глубоко в недра меню интерфейса. То же самое сделано, кстати, с беспроводной зарядкой телефона: ее каждый раз после парковки нужно включать через меню. Очень хочется, чтобы эти моменты поправили в будущих релизах. К тому же, вот эта проблема легко решается прошивкой.И, чтобы добить лежачего, шаг выставляемой на круиз-контроле скорости кратен 10 километрам в час. То есть, либо 50, либо 60. 65 это не про нас. Хотя ограничения скорости обычно кратны десяти, хотелось бы все-таки большей свободы выбора. Да.Подвеску настраивали британский инженеры, и получилось это хорошо. Машина в поворотах ведет себя собранно и уверенно. Как я сказал, вождение электромобиля это всегда особенное удовольствие, и Skywell не разочаровал.Ассистент парковки, лазерные, очень яркие, фары с автоматическим переключением с дальнего на ближний при наличии встречного движения, и панорамная крыша – вишенки на торте, которыми я и закончу этот раздел.КАК ЗВУЧИТВ целом акустика здесь неплохая. Решетки над колонками не несут на себе логотипов каких-то известных производителей акустики, а скромно дублируют название автомобиля. Skywell. В салоне восемь динамитов и довольно равномерное звучание по всему объему.А вот за семи(!!!)полосный эквалайзер спасибо. Это позволило немного подогнать звук под мои вкусы. Идеально все-таки не получилось, басы оказались слегка бубнящими, и победить этот момент без пропадания сочности звука у меня не вышло.КАК ГИТАРА:Об этом хочется скромно промолчать. Почему-то производители электромобилей все как один пытаются сократить объемы багажников (возможно чтобы заявленный запас ходя не сильно отличался от фактического). Так или иначе, гитару пришлось положить в салон.ВЫВОДЫ:Хотя Skywell ET-5 и имеет свои недостатки, впечатление от тест-драйва у меня осталось очень положительным. И я даже задумался о том, что это та машина, которую я хотел бы иметь для каждодневных поездок. И пусть в ускорении и маневренности автомобиль уступает некоторым конкурентам, соотношение цены и качестве здесь более чем приятное. Думаю, возьму автомобиль еще раз на тест после того как пару раз обновят прошивку. Прогресс в автопроме теперь выглядит именно так.