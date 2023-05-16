Смотрите Вести в 9 утра: во Владимире прошел первый этап регионального кубка по автомногоборью....

Смотрите "Вести" в 9 утра: во Владимире прошел первый этап регионального кубка по автомногоборью.- Скандал вокруг исторического здания. Кто и зачем пытается выселить жителей многоквартирного дома в самом центре Суздаля?- Для тех, кто сделал свой мужской выбор. Как в Ковровском районе готовят военнослужащих-контрактников со всей страны?- Автомобильный слалом и фигурное вождение. Во Владимире прошел первый этап регионального кубка по автомногоборью.