Смотрите выпуск Вести в 14.30: фрагменты домонгольской росписи обнаружены в Успенском соборе...

Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: фрагменты домонгольской росписи обнаружены в Успенском соборе Владимира.- Скандал вокруг исторического здания. Кто и зачем пытается выселить жителей многоквартирного дома в самом центре Суздаля?- После дождя скорая не пройдет - только трактор. Жители деревень Судогодского района жалуются на дороги. Что предлагает местная администрация?- Фрагменты домонгольской росписи обнаружены в Успенском соборе Владимира. Уникальную съёмку провела "Мобильная лаборатория".