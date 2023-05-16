Смотрите выпуск Вести в 14.30: фрагменты домонгольской росписи обнаружены в Успенском соборе...
Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: фрагменты домонгольской росписи обнаружены в Успенском соборе Владимира.
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