Смотрите выпуск Вести в 21.05: 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело.
- После...
Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело.
- После дождя скорая не пройдет - только трактор. Жители деревень Судогодского района жалуются на дороги. Что предлагает местная администрация?
- Анзор Саралидзе остается в кресле ректора ВлГУ. Какие программы развития опорного вуза региона представили кандидаты?
- Всегда готовы к погружению. 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. В чем особенность экстремальной профессии?