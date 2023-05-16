Смотрите выпуск Вести в 21.05: 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. - После...

Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело.- После дождя скорая не пройдет - только трактор. Жители деревень Судогодского района жалуются на дороги. Что предлагает местная администрация?- Анзор Саралидзе остается в кресле ректора ВлГУ. Какие программы развития опорного вуза региона представили кандидаты?- Всегда готовы к погружению. 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. В чем особенность экстремальной профессии?