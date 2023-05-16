Совсем скоро один из сервисов доставки еды во Владимирской области сменит название и направление...

Совсем скоро один из сервисов доставки еды во Владимирской области сменит название и направление работы.Для тех владимирцев, кто привык пользоваться сервисом заказа еды "Delivery Club", любопытные новости от самой компании в её социальных сетях: совсем скоро произойдёт смена названия.Оказывается, компания «Яндекс» (она является владельцем сервиса) запланировала увеличить инвестиции и провести ребрендинг.Совсем скоро доставка во Владимире и регионе будет проходить под новым названием «Маркет деливери».Кстати, появятся и новые возможности. Например, планируется расширение перечня товаров.Сообщается, что кроме еды можно будет заказать электронику, товары для дома и многое другое.Фото: pxfuel.com