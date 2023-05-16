Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работе.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работе.Благоустройство призвано улучшить пешеходную и транспортную доходность транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Медведково". Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В состав ТПУ входит станция "Медведково" и расположенные рядом с ней остановки наземного общественного транспорта. На первом этапе планируется провести работы на улице Грекова и участке улицы Широкой.Специалисты обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, восстановят пешеходные дорожки у храма-часовни, оборудуют удобные спуски с тротуаров для маломобильных граждан. Также пройдет реконструкция ливневой канализации и дополнительное озеленение.Старые фонари заменят на современные светодиодные. Для пассажиров наземного общественного транспорта сделают остановочные павильоны с зарядками для гаджетов.Демонтаж покрытия тротуаров и прокладка кабельной канализации уже начались. Работы идут на улице Грекова со стороны Студеного проезда.Второй этап благоустройства пройдет в 2024 году. Со стороны южного выхода из метро появится разворотная площадка для автобусов, пункты велопроката и четыре велопарковки. Для автомобилистов оборудуют паркинг рядом с кинотеатром "Ладога".Также специалисты комплекса городского хозяйства реконструируют 95-метровую лестницу между кинотеатром и домом 12 на улице Широкая. На ней построят широкие площадки, установят торшеры, декоративные вазоны и лавочки-клумбы.Масштабные работы запланированы и на базе ТПУ "Косино" на востоке столицы. Он объединяет Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линию, маршруты наземного транспорта. В 2023 году пересадочный узел станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).Как ранее мэр Сергей Собянин, на базе ТПУ "Косино" появится современный пригородный вокзал. Планируется обновить платформы, построить подземный вестибюль, реконструировать порядка двух километров дорог и тротуаров. В составе пересадочного узла организуют конечную остановку и разворотную площадку для наземного общественного транспорта.