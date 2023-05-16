Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ волнует и детей, и взрослых. Знаменитый психолог Михаил Лабковский призвал спокойнее относиться к экзаменам.

Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ волнует и детей, и взрослых. Знаменитый психолог Михаил Лабковский призвал спокойнее относиться к экзаменам.Школьные годы накладывают отпечаток на дальнейшую судьбу, а полученные на уроках знания помогают практически в любом возрасте. При этом ажиотаж вокруг ЕГЭ не утихает из года в год. Многие выпускники период сдачи экзаменов воспринимают как главную часть жизни, и это совершенно зря, объяснил Михаил Лабковский."Только не гробьте свое здоровье", — объявил специалист на лекции, посвященной сдаче ЕГЭ. По его словам, государственная итоговая аттестация не стоит жертв и нервных срывов, поскольку повод для этого не слишком подходящий.В качестве примера Михаил Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами, помогая выпускникам верно расставить приоритеты. Психолог отметил, что не одобряет кропотливую зубрежку учебного материала в ущерб эмоциональной стабильности."Вам внушили, что ЕГЭ – важнейшее событие в вашей жизни. Да нет, конечно, даже женитьба – не важнейшее. Вот похороны... вот это будет важнейшее событие", — цитирует эксперта .Гуру психоанализа добавил, что тревожность в период сдачи экзаменов абсолютно бесполезна, а слишком жесткие рамки не дают расслабиться и чувствовать себя живым человеком. Михаил Лабковский уверен: накануне ЕГЭ лучше выполнять задачи привычным образом и разрешать себе лечь раньше спать, если организм требует.