Мужчины, которым 42, 25 и 21 год, помогали иностранцам заключать липовые браки с гражданками России.

Трое жителей Владимирской области задержаны за организацию фиктивных браков с мигрантами. Об этом сообщает УФСБ.Мужчины, которым 42, 25 и 21 год, помогали иностранцам заключать липовые браки с гражданками России. Их бизнес процветал с октября 2021-го по апрель 2022-года. В результате незаконное разрешение на временное пребывание в стране получили более десяти уроженцев Закавказья.На фигурантов возбудило уголовное дело.