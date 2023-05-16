В городе Гороховце за нетрезвое вождение будут судить 19-летнего местного жителя без прав. Об этом...

В городе Гороховце за нетрезвое вождение будут судить 19-летнего местного жителя без прав.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Автомобиль «ГАЗ» под управлением обвиняемого молодого человека инспекторы ДПС остановили в городе Гороховце в феврале 2023 года.Выяснилось, что водительского удостоверения у юноши нет, к тому же ранее он был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.Молодого человека снова ничего не смутило. Выпив «горячительное», он отправился в путь. Правда, не доехал. Результаты проведенного освидетельствования на состояние опьянения, подтвердили, что обвиняемый снова принимал алкоголь.Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.На заметку!За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен «прав» от 1,5 до 2 лет.Нарушителю грозит штраф в размере 30 000 рублей.Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (или повторный отказ от медицинского освидетельствования) влечет уголовное наказание.Фото: pxfuel.com