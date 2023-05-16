В городе Кольчугино в суд направлено дело об убийстве из-за оскорбления матери. Как сообщает...

В городе Кольчугино в суд направлено дело об убийстве из-за оскорбления матери.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, трагедия произошла ещё в феврале текущего года. Выяснилось, что обвиняемый распивал спиртное вместе со своим другом.В какой-то момент между приятелями произошёл конфликт. Причина - потерпевший «нелестно отозвался о фотографии матери обвиняемого».Мужчина в ярости схватил со стола кухонный нож, повалил друга на кровать и нанес ему смертельный удар.Потерпевший, увы, скончался на месте происшествия от кровопотери.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд для рассмотрения.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com