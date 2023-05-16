В городе Муроме больница задолжала предпринимателям 13,5 млн рублей. Как сообщают в пресс-службе...

В городе Муроме больница задолжала предпринимателям 13,5 млн рублей.Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным контрактам.Выяснилось, что ГБУЗ ВО «Муромская центральная районная больница» работала с 27 субъектами предпринимательства. Были заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов. Но в установленный срок предприниматели по каким-то причинам оплату не получили.На момент проверки прокуратурой задолженность по исполненным контрактам составила 13,5 миллионов рублей.В итоге главному врачу медицинского учреждения было внесено представление. И задолженность по исполненным контрактам была погашена на 100%.Фото: pxfuel.com