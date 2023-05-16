Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Соколов.

Жители Гусь-Хрустального попросили Свято-Троицкому храма исторические земли. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Соколов.«Поступило обращение от прихожан. Также встал вопрос использования здания бывшего детского сада на Интернациональной. Ранее эта тема была поднята преподавателем Гусевского стекольного колледжа Мариной Майоровой. Обсудим эти темы с участием горожан», - добавил градоначальник.В ближайшее время власти организуют встречу с инициативной группой и представителями РПЦ.