В Кольчугино в городской суд передано дело об убийстве. Как показало следствие, в феврале этого года двое мужчин дома распивали спиртные напитки. Во время посиделок один из них нелестно

В Кольчугино в городской суд передано дело об убийстве. Как показало следствие, в феврале этого года двое мужчин дома распивали спиртные напитки. Во время посиделок один из них нелестно отозвался о фотографии мамы приятеля. Обвиняемый схватил кухонный нож, повалил друга на кровать и вонзил в него клинок. Потерпевший быстро скончался от потери крови. Уголовное дело