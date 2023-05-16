Мероприятия пройдут только в школах.

В Коврове отменили шествие выпускников. Об этом сообщили в мэрии города оружейников.В регионе приближается пора последних звонков. Однако некоторые традиционные мероприятия не состоятся.«Общегородской последний звонок не состоится. Мероприятия пройдут в школах», - уточнили в горадминистрации.Напомним, что в Коврове насчитывается 608 11-классников.Ранее стало известно, что мэрия Владимира такжеВсего в 2023 году во Владимирской области школу заканчивают более 32 тысяч ребят.