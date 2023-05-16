В садовых товариществах Гусь-Хрустального района прошел противопожарный рейд. Предупрежден -...

В садовых товариществах Гусь-Хрустального района прошел противопожарный рейд.Предупрежден - значит вооружен. В Гусь-Хрустальном районе, в садовых товариществах «ЗИД», «Строитель», а также в посёлке ГУсевский, прошёл межведомственный профилактический рейд. На контроле надзорных органов населенные пункты, прилегающие к лесным массивам.- Проводили мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов по факту выявления несоблюдения пожарных норм в противопожарный период. Осматривали населенные пункты, которые находятся близ лесов и выявляли факты несоблюдения норм пожарной безопасности. А так же смотрели очаги лесных массивов.Евгений Безножкин — инженер группы робототехнических средств и БПЛА специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Напомню, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров. От природных и техногенных пожаров местных жителей спасатели оберегают с помощью беспилотников. Воздушная разведка в этих местах необходима из-за их близости к заброшенным торфоразработкам: именно здесь в горячем 2010-м году пожарные не дали огню подобраться к жилым домам. В этом году, к счастью, очагов природных пожаров в районе выявлено не было. Участники рейда напомнили жителям о правилах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, вручили информационные памятки и напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушения. В общей сложности специалисты надзорных полётов провели «в воздухе» уже более 17-ти часов с начала пожароопасного периода. В Гусь-Хрустальном и Судогодском районах предотвращено три лесных пожара. Так же было зафиксировано 35 палов травы.Александр Ящук — заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам:-На сегодняшний день у нас на территории вручены, объявлены 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе - юридическим лицам.Предполагают административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, для должностных лиц от 30 до 60 и на юридических - от 400 до 800 тысяч. Также, если действия повлекли за сотой последствия (материальный крупный ущерб, причиненный в результате пожара) существует вероятность возбуждения уголовного дела.