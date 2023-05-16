В компании «Ситикард» заявили, что случаи, когда терминал не считывает карту – редкие. И массовых проблем нет. Напомним, в социальных сетях появились жалобы от пассажиров городского

В компании «Ситикард» заявили, что случаи, когда терминал не считывает карту – редкие. И массовых проблем нет. Напомним, в социальных сетях появились жалобы от пассажиров городского транспорта. Люди сообщают, что при попытке оплаты карты не срабатывают или попадают в стоп лист. Директор компании «Ситикард» Владимир Капп уверен, что это единичные случаи. Владимир Капп, директор компании