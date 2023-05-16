Жители региона могут предложить проекты по развитию страны в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»

Любой житель Владимирской области может стать автором успешной стратегии развития России в самом ближайшем будущем. Возможность заявить о ней даст форум «Сильные идеи для нового времени». В этом году он пройдет 28-29 июня и уже в третий раз соберет перспективные предложения по самым разным направлениям, авторами которых являются предприниматели, студенты и просто неравнодушные жители. Сто лучших получат экспертную поддержку и возможность реализации.Сейчас подано 13 980 идей. Например, подмосковный инженер представил на форум сразу две. Первая позволит создавать спутники для низкого космоса, способные покрывать устойчивой связью малонаселенные территории, обеспечивать более качественную навигацию. Это повысит долю страны на мировом космическом рынке услуг. Вторая - «Создание спецвычислителя на волновой среде» - сможет восполнить недостаток вычислительных мощностей, в том числе в системах распознавания объектов, и в десятки раз повысить скорость обработки транзакций. Еще один яркий проект – всероссийская платформа поддержки студенческого научно-технологического предпринимательства. Она позволит увеличить количество молодых людей, готовых заниматься бизнесом.Изюминкой этого года стал конкурс брендов. Он был создан для стратегической поддержки отечественного бизнеса, который готов развиваться сам и развивать экономику страны. Благодаря этому региональные предприниматели могут расширить свое дело до всероссийского масштаба.В отборе уже участвуют более 4 000 претендентов. Среди них – заявки от производителей новых тракторов и тяговых машин. Но спектр идей на этом не ограничивается! Участники могут предложить проекты по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, креативные индустрии. Главное условие - компания должна быть резидентом того региона, от которого подает заявку, и иметь высокий уровень локализации производства.Регистрация проектов продлится до 21 мая на сайте форума «Сильные идеи для нового времени» идея.росконгресс.рф. Так что шанс воспользоваться площадкой для продвижения собственного проекта есть у каждого.