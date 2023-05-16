В одном из транспортных сообществ Владимира в соцсетях появилась информация о проблемах с безналичной оплатой проезда. При попытке оплаты карты нередко не срабатывают или попадают в

В одном из транспортных сообществ Владимира в соцсетях появилась информация о проблемах с безналичной оплатой проезда. При попытке оплаты карты нередко не срабатывают или попадают в «стоп-лист». Хуже всего терминалы реагируют на банковские карты, выпущенные в 2022-2023 годах. Как сообщает «PRO Транспорт» Владимир News, в администрации Владимира пассажирам предложили использовать «транспортные карты, которые полностью совместимы