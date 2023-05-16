Владимирские гимнасты показали отличный результат на Первенстве России. Савелий Съедин взял сразу 4 золотых медали по программе мастеров спорта: в вольных упражнениях, в упражнениях на

Владимирские гимнасты показали отличный результат на Первенстве России. Савелий Съедин взял сразу 4 золотых медали по программе мастеров спорта: в вольных упражнениях, в упражнениях на коне, на брусьях и на кольцах. В опорном прыжке лучшим стал Тимофей Акиньшин, он также завоевал «серебро» в упражнениях на кольцах и в вольной программе. Матвей Акиньшин занял третье место