Прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере создания комфортных условий для маломобильных жителей области.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере создания комфортных условий для маломобильных жителей области.Ты не пройдёшь! «И не проедешь», – добавляют инвалиды-колясочники. Сын жительницы Владимира, прикованный к инвалидной коляске, успел вырасти, а проблема доступности городской среды для маломобильных граждан всё так же актуальна, как и десять лет назад.«Это не пандус!»Елена Крайновская и её сын Федя живут на улице Усти-на-Лабе уже больше 20 лет. Федя с детства прикован к инвалидной коляске – сказалась родовая травма. Все эти годы он может «выйти» на прогулку только с помощью мамы, а она за столько лет оценила все «прелести» городских условий для инвалидов. Во-первых, это неровный, покрытый выбоинами асфальт. Проезжая по нему, инвалидная коляска трясётся, и без того беспокойный сын нервничает. К тому же такая дорога изрядно расшатывает коляску. Зайти в магазин во время прогулки с сыном и вовсе малореально: пандусы при входе вроде бы есть, но пользы от них никакой – слишком крутые. Мать с трудом закатывает по ним коляску с подросшим сыном, где уж тут инвалиду подняться самостоятельно.Мама инвалида-коля­соч­ника Елена Крайновская рассказала:– Когда устанавливали такой пандус возле очередного магазина, я говорила, что это не пандус и так делать не надо. Тем не менее его сделали, галочку поставили, а воспользоваться им невозможно. И угол неподходящий, и вообще тут можно только покалечиться.Чтобы колясочник мог подняться без труда, уклон пандуса должен быть 5%. Однако крутизной большинство пандусов, скорее, напоминает американские горки. Во Владимире прокуроры обнаружили 10 надземных переходов через трассу «Золотое кольцо. Западное соединение с ФАД М-7 Волга», где наклон пандусов составляет почти 18%. Тут не то что инвалиду в коляске – здоровому человеку бы взобраться.Председатель владимирской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Михаил Осокин подтвердил:– Далеко не все устанавливаемые пандусы выдерживают даже минимальную критику. Если вы попробуете по ним просто взойти со здоровыми ногами, вы поймёте, насколько это тяжело.Вход невозможенКак сообщают в прокуратуре Владимирской области, за четыре месяца этого года в регионе выявили более 500 нарушений в сфере обеспечения комфортных условий для инвалидов. Внесли 163 представления, к дисциплинарной ответственности привлекли 70 человек. Так, поводом для разбирательств стало отсутствие либо ненадлежащее состояние пандусов у административных зданий, медучреждений, магазинов и учреждений культуры в Собинском, Камешковском и Муромском районах. Нет и кнопок вызова персонала. А высокие поребрики зачастую забетонированы так, что съехать по ним на инвалидной коляске невозможно.Инвалид-колясочник Алексей Леонов с горечью иронизирует:– Я считаю, наряду с уже существующими знаками типа «Вход воспрещён» пора сочи­нить новые вроде «Вход невозможен» и рядом изобразить перечёркнутую инвалидную коляску. А потом установить такие знаки на пороге магазинов, больниц, наклеить на дверях автобусов... Так будет честнее по отношению к маломобильной группе населения.Не попасть людям с ограниченными возможностями и в общественный транспорт. Из 1363 пассажирских автобусов регулярных маршрутов только 287 могут перевозить маломобильных граждан. Это 21% от общего числа автобусов...Мнение экспертаСтарший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Татьяна Логинова:– В конкурсной документации электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на перевозку пассажиров выявили отсутствие требований к оборудованию транспортных средств спе­циальными приспособлениями и устройствами для пассажиров с ограниченными возможностями. Главам администраций Ковровского и Собинского районов внесли представления, нарушения устранили. В конкурсную документацию на 2023 год включили необходимые требования. Как устранят все выявленные нарушения, проконтролирует прокуратура области.