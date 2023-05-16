Прямо на ходу мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и целился в соседних автомобилистов. Случай произошел вечером 15 мая, на пересечении моста через Клязьму при въезде во Владимир.

Прямо на ходу мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и целился в соседних автомобилистов. Случай произошел вечером 15 мая, на пересечении моста через Клязьму при въезде во Владимир. Мужчина ехал на пассажирском сидении легковушки, открыл дверь автомобиля. Периодически он высовывался из салона, предположительно, с пистолетом в руках. Перепуганные очевидцы рассказали о ситуации в социальных сетях.