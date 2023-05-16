Во Владимире на Садовой площади произошла авария. По словам очевидцев, за рулем мотоцикла была девушка. Как сообщили прохожие, легковушка не пропустила мотоцикл, пострадавшую увезли в

Во Владимире на Садовой площади произошла авария. По словам очевидцев, за рулем мотоцикла была девушка. Как сообщили прохожие, легковушка не пропустила мотоцикл, пострадавшую увезли в реанимацию. В данный момент на месте происшествия работает наша съемочная группа. Ждем оперативную информацию из ГИБДД. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!