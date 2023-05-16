Монтаж выполнила «Производственно-монтажная компания Дорема» из Подмосковья.

Во Владимире пять пешеходных переходов оборудовали новым светодиодным освещением. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Монтаж выполнила «Производственно-монтажная компания Дорема» из Подмосковья. Стоимость работ составила миллион рублей. Сейчас проводится приёмка объектов.Свет появится над «зебрами» по следующим адресам:- Мира - 36 «В»;- Юбилейная - 50;- Большая Нижегородская - 11, 21 и 43.На обочинах установят дорожные знаки. По задумке властей, светодиоды обезопасят указанные пешеходники в ночное время суток.