Во Владимире стартовал традиционный городской конкурс на Лучший дом, сообщает мэрия. Он...

Во Владимире стартовал традиционный городской конкурс на "Лучший дом", сообщает мэрия.Он проводится ежегодно среди жилых многоквартирных домов, введённых в эксплуатацию до 2017-го года и после 2018-го.На первом этапе определят трех призёров. На втором определяются два победителя - исходя из количества набранных баллов.Среди критериев - техническое состояние строительных конструкций и мест общего пользования.Оценивается, насколько хороши подъезды, придомовые территории. Есть ли раздельный сбор мусора. И обязательно должна отсутствовать задолженность за услуги ЖКХ.Итоги подведут в августе. Победители получат дипломы.