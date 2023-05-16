Во Владимире стартовал традиционный городской конкурс на Лучший дом, сообщает мэрия.
Он...
Во Владимире стартовал традиционный городской конкурс на "Лучший дом", сообщает мэрия.
Он проводится ежегодно среди жилых многоквартирных домов, введённых в эксплуатацию до 2017-го года и после 2018-го.
На первом этапе определят трех призёров. На втором определяются два победителя - исходя из количества набранных баллов.
Среди критериев - техническое состояние строительных конструкций и мест общего пользования.
Оценивается, насколько хороши подъезды, придомовые территории. Есть ли раздельный сбор мусора. И обязательно должна отсутствовать задолженность за услуги ЖКХ.
Итоги подведут в августе. Победители получат дипломы.