Во Владимире в ресторане «Евразия» в роллах обнаружили кишечную палочку, сообщили в Роспотребнадзоре. Проверка нагрянула в заведение после жалоб граждан. Оказалось, что бактерии в роллах –

Во Владимире в ресторане «Евразия» в роллах обнаружили кишечную палочку, сообщили в Роспотребнадзоре. Проверка нагрянула в заведение после жалоб граждан. Оказалось, что бактерии в роллах – верхушка айсберга. В ресторане отмечены и другие многочисленные нарушения. На кухне в ресторане надзорные органы обнаружили отсутствие маркировок продуктов и посуды. На рабочих столах – никаких подписей. То есть