Во владимирской Мастерской муниципального управления - старт второго сезона. Городской проект...

Во владимирской "Мастерской муниципального управления" - старт второго сезона.Городской проект знакомит молодежь с буднями администрации города и Совета народных депутатов.Наставниками студентов станут депутаты областного ЗакСобрания и владимирского горсовета, руководители структурных подразделений мэрии.У двадцати участников (с первого по четвёртый курс) есть шанс получить работу в администрации города или войти в кадровый резерв.