С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185608 владимирцев.

Во Владимирской области 16 мая выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 5 человек подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Муромском, Ковровском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Александровском, Юрьев-Польском, Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185608 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51408 заболевших во Владимире, 21971 - в Ковровском районе и 20162 - в Муроме.