Восемьдесят семь миллионов рублей получат муниципальные образования области на устранение...

Восемьдесят семь миллионов рублей получат муниципальные образования области на устранение "мусорных" проблем.По пять миллионов получат Вязниковский, Киржачский и Юрьев-Польский районы - на разработку проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов - свалок, которые уже выведены или планируются к выведению из эксплуатации.Оставшиеся семьдесят два миллиона пойдут на приведение контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПина. Первое - покрытие должно быть твёрдым, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Второе требование - ограждение, чтобы мусор не скапливался за пределами контейнерной площадки.Покупка новых контейнеров на выделенные средства не предусмотрена.