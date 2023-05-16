Соответствующий приказ утвердило министерство регулирования цен и тарифов.

Во Владимирской области изменили тарифы на водоотведение. Соответствующий приказ министерство регулирования цен и тарифов.В документе закреплён новый механизм начисления платы за отведение сточных вод в многоквартирных домах. Нормативы утверждены для обеспечения возможности законно начислять плату за ОДН, минимизации сумм при перерасчёте в будущем, а также для перевода собственников на равные платёжные условия.Рассчитанные величины варьируются от 0,01 до 0,04 куб.м/кв.м. в зависимости от этажности дома.