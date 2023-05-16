Во Владимирской области правоохранительные органы зафиксировали незаконные бракосочетания. УФСБ...

Во Владимирской области правоохранительные органы зафиксировали незаконные бракосочетания.УФСБ России по Владимирской области выявлена противоправная деятельность троих фигурантов (1981, 1998 и 2002 года рождения), причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.Как сообщает региональная пресс-служба УФСБ России, мошенники были осведомлены о порядке выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание, а также о том, что одним из оснований для этого является брак с гражданками РФ.Стало известно, что с октября 2021 года по апрель 2022 года злоумышленники организовывали фиктивные бракосочетания с жительницами России.Таким образом незаконно получили разрешения на временное пребывание в нашей стране более десяти граждан одной из стран Закавказья.СО УФСБ России по Владимирской области в мае (2023 года) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ («организация незаконной миграции в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).Фото: pxfuel.com