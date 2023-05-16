Всего за неделю от укусов клещей пострадали 108 человек.

Во Владимирской области выявлено пять случаев клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 108 человек (31 ребенок). С начала года в больницы обратились 359 жителей (116 - детей).Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. ЗА прошедшие семь дней ещё у пяти членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз.Напомним, что исследования на опасные заболевания проводятся в лаборатории на улице Токаева-5 (в будни 9.00-11.00 и 14.00-15.00). Анализ платный.