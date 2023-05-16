За семь дней с симптомами простуды к врачам в регионе обратились 4 938 человек (во Владимире – 1 778).

Во Владимирской области за неделю заболеваемость ОРВИ упала на 20%. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.За семь дней с симптомами простуды к медикам в регионе обратились 4 938 человек (во Владимире – 1 778). Снижение количества заболевших наблюдается во всех возрастных категориях.Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» провели 174 исследования, среди положительных находок - два случая вируса гриппа В. Санитарные врачи также обнаружили РС-вирусы и риновирусы.