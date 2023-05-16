Во Владимирской области жителю города Александрова грозит до 8 лет лишения свободы за...

Во Владимирской области жителю города Александрова грозит до 8 лет лишения свободы за драку.23-летний житель города Александрова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью («опасного для жизни человека»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Было доказано, что 21-го января текущего года молодой человек находился возле одного городского кафе. В его сторону «полетела сигарета», что и стало причиной разгоревшегося конфликта.23-летний житель Александрова в ярости накинулся на обидчика, стал бить его руками и ногами.В результате драки у потерпевшего были зафиксированы переломы костей лицевого скелета и ушиб головного мозга.В ходе расследования обвиняемый всё же признал свою вину, но было уже поздно. Теперь 23-летнему жителю города Александрова грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Уголовное дело будут рассматривать в Александровском городском суде.Фото: pxfuel.com