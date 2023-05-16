Во Владимирском централе прокуратурой были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических...

Во Владимирском централе прокуратурой были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм.В проверке приняли участие старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний - Алексей Шмелев, заместитель Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях - Олег Топольский и руководство спецучреждения.Сообщается, что просматривались камеры, пищеблок, отряд хозяйственного обслуживания, промышленной зоны, филиал медицинской части №8 ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России, коммунально-бытовые объекты.Проходил и личный прием осужденных, отбывающих наказание в учреждении.В ходе проверки, увы, был зафиксирован целый ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства. Например, в части материально-бытового обеспечения осужденных, сообщает пресс-служба прокуратуры.А также выявлены факты несоблюдения режимных требований, правил пожарной безопасности и даже санитарно-эпидемиологических норм.В УФСИН региона внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области