Руководство УФСИН региона получило представление.

Во Владимирском централе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом рассказали в прокуратуре области.Контролёры осмотрели камеры, пищеблок, отряд хозобслуживания, промзону, медчасть, коммунально-бытовые объекты, а также провели личный приём среди заключённых тюрьмы.Ведомством обнаружен целый ряд нарушений. В частности, они касались материально-бытового обеспечения осужденных, а также вскрылись факты несоблюдения режима, требований пожарной безопасности и даже правил СанПиН.Руководство УФСИН региона получило представление.