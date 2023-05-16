Волонтеры-поисковики из Владимирской области вернулись из разведывательной экспедиции. Активисты...

Волонтеры-поисковики из Владимирской области вернулись из разведывательной экспедиции.Активисты поискового объединения "Часовые памяти", представители отрядов "Амулет", "Владимирец" и "Сыны Отечества", провели поисково-разведывательную экспедицию в Велижском районе Смоленской области.Почти две недели двадцать наших земляков обследовали территорию, на которой шли жестокие бои. В июле поисковики вернутся сюда - для проведения раскопок. При этом в ходе разведки активисты обнаружили и подготовили к захоронению останки двух красноармейцев. Также для юных поисковиков была подготовлена образовательная программа - они посетили братские могилы в деревнях Секачи и Селезни, на Лидовой горе в районном центре и почтили память погибших здесь советских солдат.